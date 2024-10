Anche Palworld ha un suo clone: Miraibo GO è un gioco mobile che ricorda il titolo PocketPair, ironicamente

Ironia della sorte, proprio il gioco tanto accusato di aver sostanzialmente copiato Pokémon, ovvero Palworld, si ritrova ad essere stato copiato da un altro titolo, ovvero Miraibo GO, per iOS e Android: un'altra avventura incentratevi sulla cattura e l'addestramento di creature, che sembra davvero molto vicino al gioco di PocketPair.

Protagonista di un successo sensazionale, che l'ha portato in breve tempo a vendere oltre 15 milioni di copie, Palworld ha dimostrato come ci sia voglia di una formula vicina a quella dei Pokémon ma aperta a diverse variazioni, come le ampie possibilità di sopravvivenza e crafting introdotte nel titolo PocketPair nonché la caratteristica distintiva più evidente: i fatto di poter armare le creature in combattimento.

L'enorme richiamo generato da Palworld, tuttavia, non poteva che attirare gli imitatori: considerando peraltro come il titolo PocketPair al momento non sia presente su iOS e Android (nonostante un adattamento mobile sia già stato annunciato), qualcuno ha già trovato il modo di sfruttare la situazione.