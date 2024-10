Il cosplay di Triss Merigold da The Witcher 3: Wild Hunt di marukeehl è una gioia per gli occhi

Passano gli anni e le generazioni videoludiche, ma The Witcher 3: Wild Hunt rimane tutt'oggi uno degli action GDR più apprezzati sul mercato. In attesa di scoprire maggiori dettagli su The Witcher 4 e il remake del primo capitolo, oggi vi proponiamo un cosplay di Triss Merigold di ottima fattura realizzato da marukeehl.

Triss Merigold è una figura centrale nella trilogia di videogiochi di The Witcher. È una potente maga e una delle amiche più fidate di Geralt di Rivia. A seconda delle decisioni prese dal giocatore, Triss può diventare una delle principali storie d'amore di Geralt, offrendo una dinamica romantica che aggiunge profondità alla trama e che devia dal canone dei romanzi su cui è basata la serie videoludica di CD Projekt Red. Inoltre, Triss è nota per la sua abilità nel curare e per il suo ruolo cruciale nelle vicende politiche del mondo di The Witcher.