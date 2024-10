Delta Force ha una data di uscita sotto forma di open beta su PC, presto anche le versioni console

L'open beta sostituirà di fatto l'accesso anticipato pianificato in precedenza e proseguirà fino alla versione completa del gioco. Durante il suo svolgimento non verranno mai resettati i progressi dei giocatori e sarà possibile acquistare battle pass, elementi estetici per armi e veicoli, ma viene precisato nuovamente che non ci saranno elementi pay-to-win.

Tencent e TiMi Studio Group hanno annunciato che lo sparatutto multiplayer free-to-play Delta Force (in precedenza conosciuto come Delta Force: Hawk Ops) verrà lanciato su PC sotto forma di open beta ad accesso libero a partire dal 5 dicembre su Steam, Epic Games Store e tramite il sito ufficiale del gioco, con le versioni console e mobile che arriveranno pochi mesi dopo.

I dettagli sulla beta e le versioni console e mobile

Gli sviluppatori affermano che, rispetto alla demo dello Steam Next Fest, al lancio dell'open beta di Delta Force i giocatori troveranno molti più contenuti quanto a mappe, operatori, armi, veicoli e tante migliorie al gameplay, alle performance e per quanto riguarda la pulizia del codice di gioco. Il gioco sarà localizzato in molteplici lingue europee, tra cui purtroppo non figura l'italiano. Se siete interessati, trovate Delta Force su Steam da qui, su Epic Games Store da qui e sul sito ufficiale da qui.

Come accennato in precedenza, sono in programma anche delle versioni PS5, Xbox Series X|S e per dispositivi mobile iOS e Android di Delta Force, che ora hanno un periodo di uscita indicativo fissato al primo trimestre del 2025.

Per chi non lo sapesse, Delta Force è un ambizioso sparatutto multiplayer in prima persona free-to-play. Il gioco includerà tre macro modalità, ovvero la campagna single player, Havoc Warfare con scontri multiplayer 32 vs 32 su mappe di grosse dimensioni, e infine Havoc Warfare, una modalità in stile extraction shooter dove i giocatori vestono i panni di vari operatori e dovranno vedersela contro altri giocatori e nemici guidati dall'IA per completare obiettivi di vario genere e recuperare bottino prezioso. Se volete saperne di più sul gioco, ecco il nostro provato di Delta Force.