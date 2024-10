Il remake The Last of Us Parte 1 ora supporta PS5 Pro con la patch 2.00, i dettagli sul nuovo preset “Pro”

A quanto pare i team dei PlayStation Studios hanno iniziato il rollout degli aggiornamenti che andranno ad aggiungere il supporto a PS5 Pro a varie esclusive in vista del lancio della console, in programma per il 7 novembre. Tra questi c'è anche il remake The Last of Us Parte 1, che poche ore fa ha ricevuto la Patch 2.00, che include per l'appunto una nuova modalità grafica tarata per la nuova macchina, ma anche una serie di correzioni.

Partendo dalle novità relative a PS5 Pro, stando alle note dell'aggiornamento il gioco supporterà il PlayStation Spectral Super Resolution per una nuova modalità grafica "Pro" che garantirà una risoluzione nativa di 1440p upscalata in 4K tramite PSSR e con un target di 60 fps. Saranno disponibili anche i vecchi preset Qualità e Performance, che su PS5 Pro offriranno un'"esperienza più fluida e un framerate elevato rispetto all'originale per PS5".