The Last of Us Parte 2 Remastered riceve la patch con il supporto per PS5 Pro, vediamo cosa cambia

Sony e Naughty Dog hanno pubblicato la patch 1.2.0 per The Last of Us Parte 2 Remastered, che essenzialmente aggiunge il supporto a PS5 Pro con largo anticipo sul lancio della nuova console, ma portando con sé anche alcune correzioni per le versioni precedenti, oltre alle nuove funzionalità: vediamo dunque cambiamenti e miglioramenti apportati.

Come abbiamo visto, The Last of Us Parte 2 su PS5 Pro è in grado di mostrare bene la qualità di PSSR, ovvero il sistema di upscaling proprietario sviluppato da Sony per incrementare la risoluzione dei giochi a partire da una base nativa più bassa e sfruttando l'intelligenza artificiale, in modo da garantire prestazioni superiori.

Questo sistema consente di ottenere vantaggi sia in modalità qualità che in modalità performance, che su PS5 Pro ricevono nuove caratteristiche superiori a quelle viste su PS5 standard.