Snapdragon 8 Elite è ufficiale: tutti i dettagli del nuovo chip di Qualcomm

Ci siamo, il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Qualcomm ha infatti tolto il velo al suo nuovo chip Snapdragon 8 Elite, conosciuto in origine con la nomenclatura Snapdragon 8 Gen 4. Il nuovo processore sarà verosimilmente montato in numerosi modelli di smartphone top di gamma in uscita tra la fine dell'anno corrente e il 2025: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche.

Snapdragon 8 Elite: CPU Oryon e tanto altro La prima, fondamentale caratteristica del nuovo chip di casa Qualcomm risiede senz'ombra di dubbio nell'implementazione della nuova CPU Oryon, che abbiamo visto in precedenza sui PC usciti sul mercato quest'anno, con 12 MB di cache L2 per ogni core, per un totale di 24 MB. Qualcomm Snapdragon 8 Elite, CPU Oryon La nuova CPU personalizzata di Qualcomm promette un aumento del 44% nelle prestazioni a confronto del precedente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, grazie soprattutto al maggior quantitativo di cache e al processo di produzione a 3 nanometri di TMSC, oltre che un aumento del 45% nelle performance sia in single-core che in multi-core. Grande focus è stato riservato anche all'intelligenza artificiale con la NPU Hexagon che assicura un miglioramento delle performance AI pari al 45%, oltre che un aumento delle prestazioni del 45% per watt, permettendo così di accedere all'intelligenza artificiale generativa multimodale direttamente sul dispositivo.