Assassin's Creed Shadows non avrà accesso anticipato né Season Pass, cancellazioni e cambiamenti da Ubisoft

Continuano a emergere notizie riguardanti correzioni e modifiche su Assassin's Creed Shadows in corso da parte di Ubisoft, ora anche con grossi cambiamenti applicati alla Collector's Edition, tra i quali la cancellazione dell'accesso anticipato in maniera totale, e a quanto pare anche del Season Pass, almeno per quanto riguarda questa edizione.

Come riferito da Insider Gaming, in una sessione di domande e risposte andata in scena all'interno del server Discord di Assassin's Creed, Ubisoft ha illustrato alcuni cambiamenti effettuati all'edizione da collezionisti di Assassin's Creed Shadows, che a quanto pare subirà diverse modifiche tra le quali la preziosa possibilità di accedere in anticipo al gioco ma anche l'accesso a contenuti aggiuntivi.

Attendiamo ancora comunicazioni ufficiali e pubbliche da parte di Ubisoft, dunque per il momento prendiamo queste come provvisorie in attesa di conferme e informazioni più precise, ma si tratta intanto di modifiche pesanti ai contenuti del gioco.