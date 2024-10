Dragon Quest III HD-2D Remake si mostra in dettaglio con un trailer panoramico del gameplay

Da Square Enix e Artdink Corporation arriva un nuovo e trailer panoramico del gameplay per Dragon Quest 3 HD-2D Remake in questo caso tratto da Nintendo Switch, che mostra diverse scene di gioco e consente di entrare in maggiore contatto con il nuovo rifacimento dello storico RPG nipponico.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake è il remake del terzo capitolo della serie, interamente ricostruito attraverso l'affascinante tecnica grafica definita "HD-2D", che in sostanza simula il bitmap originale ma inserendolo in un contesto 3D e creando un effetto molto piacevole come abbiamo visto anche in Octopath Traveler.

A 36 anni di distanza dall'uscita originale nel 1988, il terzo capitolo della serie torna dunque con un Remake che ripropone contenuti e narrazione classici del gioco in questione ma completamente rifatto dal punto di vista tecnico.