La classifica dei Super Popular Awards 2024 di Famitsu vede trionfare Dragon Quest 3 HD-2D

Al primo posto troviamo Dragon Quest 3 HD-2D , un risultato inaspettato considerando le altre grandi uscite di spessore made in Japan, come ad esempio Metaphor: Refantazio e Astro Bot (che si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto), ma che stupisce solo fino a un certo punto: del resto parliamo della serie videoludica più amata e seguita in Giappone, con il rifacimento del terzo capitolo che dunque ha riscosso la maggior parte dei voti.

Come ogni anno la rivista giapponese Famitsu ha svelato la top 5 della Super Popular Awards 2024 , ovvero la classifica dei migliori giochi usciti quest'anno sulla base dei voti di sviluppatori nipponici e celebrità appassionate di videogiochi (attori, doppiatori, mangaka, vtuber e via dicendo).

I cinque migliori giochi del 2024 secondo gli sviluppatori e VIP giapponesi

Proseguendo, Final Fantasy 7 Rebirth si è classificato quarto, mentre Black Myth: Wukong chiude la top 5. Ricapitolando:

Dragon Quest 3 HD-2D Astro Bot Metaphor: ReFantazio Final Fantasy 7 Rebirth Black Myth: Wukong

Astro Bot affronta un boss dalle fattezze di un polpo gigante

Precisiamo che si tratta della classifica parziale con solo le prime cinque posizioni. La top 20 al completo verrà svelata sulle pagine del numero di Famitsu in uscita il 26 dicembre. Come accennato in apertura, è stata stilata prendendo in considerazione 181 voti, composti per la maggior parte da VIP dell'industria videoludica giapponese (con alcune eccezioni) e circa 40 personaggi famosi (supponiamo che da qui derivi il titolo "Super Popolar").

Ad esempio, tra i 181 votanti troviamo Noriaki Okamura, il producer della serie Metal Gear Solid, Kim Hyung Tae, il director di Stellar Blade, Yoshinori Kitase, Naoki Hamaguchi e altri esponenti di spicco di Square Enix, Katsuhiro Harada e Hironobu Sakaguchi, rispettivamente i papà di Tekken e Final Fantasy, giusto per fare alcuni nomi.