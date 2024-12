Dragon Ball: Sparking! Zero e COD: Black Ops 6 tra le offerte finali del Calendario dell'Avvento di GameStop

Il Calendario dell'Avvento di GameStop è arrivato alla sua conclusione (tra l'altro in tutti i sensi, visto che la catena tra pochi mesi non esisterà più in Italia), proponendo un ultimo giro di offerte su giochi per console e un vasto assortimento di accessori di ogni genere. Vediamo le promozioni più interessanti del 24 dicembre.

Tra i giochi in sconto troviamo Dragon Ball: Sparking! Zero e Call of Duty: Black Ops 6 per per console PlayStation e Xbox a 69,98 euro, mentre Silent Hill 2 per PS5 è sceso a 59,99 euro. Invece, ai giocatori in possesso di Nintendo Switch potrebbero far gola Super Mario Party Jamboree con inclusi 7 giorni di abbonamento a Nintendo Switch Online a 49,98 euro. Stesso prezzo anche per Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, mentre Minecraft è in promozione a 24,98 euro.