Assassin's Creed Shadows è stato rinviato da Ubisoft, vediamo la nuova data di uscita

"Comprendiamo che questo annuncio non mancherà di generare delusione, specialmente per chi ha atteso pazientemente un episodio di Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale, ma crediamo sinceramente che questa scelta sia nel migliore interesse del progetto e della vostra esperienza di giocatori."

" Assassin's Creed Shadows rappresenta per noi un sogno che si realizza , con la possibilità di portare finalmente la serie nel Giappone feudale e moltissime funzionalità realizzate tenendo a mente le richieste della nostra comunità, dal parkour allo stealth rivisitato con le sue nuove tecnologie, il tutto collocato in un mondo bellissimo e coinvolgente", hanno scritto gli sviluppatori nel post pubblicato su X.

Un annuncio che era nell'aria?

Come abbiamo riportato di recente, pare che Ubisoft abbia cancellato le anteprime stampa di Assassin's Creed Shadows e molti immaginavano che una mossa del genere sarebbe stata seguita dal rinvio ufficiale del gioco, che si è puntualmente verificato.

Chiaramente la scelta di prendersi più tempo al fine di migliorare e ottimizzare l'esperienza è del tutto legittima e anzi rappresenta probabilmente la decisione migliore per evitare un lancio affrettato e tutto ciò che potrebbe portarsi dietro anche in termini di glitch, visto che su tale fronte Ubisoft ha sofferto parecchio in passato.

Tuttavia è chiaro che togliendo Assassin's Creed Shadows dall'elenco dei titoli in arrivo nel periodo pre-natalizio lo scenario cambierà parecchio per molti attori in campo, da Sony con PS5 Pro alla stessa Ubisoft, che passerà un Natale meno brillante del solito anche e soprattutto in termini di incassi, in un momento peraltro difficile per l'azienda francese.