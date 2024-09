Ubisoft avrebbe cancellato le anteprime stampa di Assassin's Creed Shadows, che rischia il rinvio

Ubisoft avrebbe cancellato le anteprime con la stampa di Assassin's Creed Shadows , stando a quanto riportato da Tom Henderson su Insider Gaming. Si tratta di un fatto importante per il gioco, tanto che qualcuno parla di un potenziale rinvio. Precisiamo però che per adesso siamo nell'ambito delle mere speculazioni e che non c'è niente di confermato, nonostante vada precisato che Henderson viene considerato una fonte affidabilissima, che non riporta mai soffiate che non siano particolarmente solide.

Un mistero orientale

A rafforzare la sensazione che qualcosa non stia andando per il verso giusto in quel di Ubisoft c'è anche la notizia ufficiale della cancellazione della sua presenza, compresa quella di Shadows, al Tokyo Game Show 2024, arrivata questa mattina.

Stando a diverse fonti contattate da Henderson, le anteprime stampa di Assassin's Creed Shadows erano programmate per la prossima settimana e la data di embargo per le anteprime sarebbe stata annunciata in quel momento. A quanto pare non sono state fornite motivazioni per la cancellazione e l'uscita di Assassin's Creed Shadows è ancora prevista per il 12 novembre 2024, anche se a questo punto tutto è possibile.

Contattata per chiarire la questione, Ubisoft non ha dato alcuna risposta ufficiale e non ha chiarito la situazione anteprime. Comunque sia è facile ipotizzare che dovrà dare spiegazioni entro breve, considerando che manca un mese e mezzo al lancio di Shadows.

Ubisoft non ha fornito molti chiarimenti nemmeno sulla cancellazione della sua presenza al Tokyo Game Show 2024, affermando semplicemente che è stata decisa "a causa di varie circostanze". Saltato anche l'evento di presentazione del 26 settembre.