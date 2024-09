Ubisoft si ritira dal Tokyo Game Show 2024: cancellata la presentazione prevista alla fiera

Ubisoft ha annunciato il proprio ritiro dal Tokyo Game Show 2024, con la compagnia che ha cancellato la propria presentazione nella diretta in livestream della fiera videoludica giapponese, comunicando la decisione proprio in queste ore, nel momento di avvio dell'evento.

Non sono state fornite informazioni specifiche al riguardo: un breve messaggio diffuso da Ubisoft sostiene che, "a causa di varie circostanze", la compagnia ha deciso di cancellare gli eventi di presentazione che erano stati annunciati per i prossimi giorni, a partire dal 26 settembre, al TGS 2024. In particolare, viene eliminata la diretta in livestream di Ubisoft che era fissata per il 26 settembre alle 15:00, come avevamo riferito nel nostro speciale su tutti gli eventi e le presentazioni previste al Tokyo Game Show.

"Ci scusiamo per il breve preavviso", si conclude il messaggio, che non fa alcun riferimento specifico ai problemi sopravvenuti, parlando solo in maniera generica di "circostanze" non meglio identificate.