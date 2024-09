Inazuma Eleven: Victory Road è stato rinviato al 2025 ma ha finalmente un mese di uscita preciso

Dall'evento Level-5 Vision 2024 a attualmente in corso arriva finalmente un mese di uscita preciso per Inazuma Eleven: Victory Road, l'atteso videogioco basato sulla celebre serie che arriverà a giugno 2025, dunque rinviato rispetto a quanto era previsto in precedenza.

Inazuma Eleven: Victory Road non ce la farà ad arrivare nel 2024 come era stato precedentemente annunciato da Level-5, ma se non altro c'è ora una finestra temporale di lancio molto più precisa di quelle che abbiamo avuto finora, con il gioco previsto arrivare il prossimo giugno, peraltro con un'uscita worldwide.

Questo significa che Inazuma Eleven: Victory Road verrà lanciato contemporaneamente in tutti i territori previsti, su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.