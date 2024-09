Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered trapela dal PlayStation Store, sembra mancare solo l'annuncio

Come riportato sul forum ResetEra, che ha recuperato i documenti trapelati online, Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered è già pronto nel backend di PlayStation Store, con tanto di sinossi, immagini e anche un trailer di presentazione.

Come forse ricorderete, un forte indizio sull'esistenza di questa raccolta era già emerso l'estate scorsa, quando al Comic-Con di San Diego erano comparse delle statuette contrassegnate dal marchio Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered , con tanto di rimandi a Crystal Dynamics, e sembra proprio che il titolo sia in arrivo.

Due titoli storici rimasterizzati

A questo punto non è escluso che la raccolta venga presentata questa sera allo State of Play di PlayStation, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni da parte di fonti ufficiali.

La copertina di Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered

In base alla descrizione trapelata, si tratta della raccolta dei due capitoli in questione in versione rimasterizzata.

All'interno troviamo Legacy of Kain: Soul Reaver e Legacy of Kain: Soul Reaver 2, due titoli che per molti anni sono stati richiesti dai fan come possibili remaster o comunque ritorni in qualche forma sul mercato, e il desiderio sembra sia destinato a realizzarsi a breve.