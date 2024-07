Il titolo Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered compare al San Diego ComicCon, novità in arrivo?

Sono anni ormai che la community aspetta un ritorno di Legacy of Kain e in particolare di Soul Reaver, e la scoperta fatta da alcuni utenti al San Diego Comic-Con potrebbe accendere le speranze in maniera significativa: alcuni visitatori dello showfloor hanno infatti individuato il titolo Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered, associato ad alcune statuette legate alla serie.

Il contesto qui sembra essere diverso, ma quello che stupisce è la dicitura utilizzata per catalogare i prodotti in questione: nella vetrina presente alla fiera, le statuette sono rappresentate con un cartellino identificativo che le collega a Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered, con un titolo ufficiale e il logo Crystal Dynamics a corredo.

Sebbene la questione riguardi al momento delle action figure o simili, il fatto che esista un titolo del genere, con tanto di grafica registrata e marchio del team di sviluppo collegato, fa pensare che dietro ci sia anche un nuovo videogioco in lavorazione, che potrebbe essere una raccolta rimasterizzata dei due capitoli di Soul Reaver, in base al nome visibile.