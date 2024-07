Overwatch 2 rilancia la modalità 6v6, richiestissima dai giocatori, in una serie di eventi

Blizzard sembra voler tornare alle origini con il rilancio della modalità 6v6 in Overwatch 2, una caratteristica sempre richiestissima dalla community di giocatori che evidentemente non ha mai digerito più di tanto il passaggio al 5v5 imposto dal secondo capitolo.

Nonostante questa scelta del nuovo assetto multiplayer sia stata presentata e spiegata a lungo dagli sviluppatori per Overwatch 2, evidentemente tutte le ragioni proposte non sono riuscite a convincere la community che, comunque, ha continuato a richiedere con una certa insistenza il ritorno del 6v6 e alla fine sembra aver aperto una breccia in Blizzard.

Durante il recente Director's Take, il blog in cui Aaron Keller aggiorna i giocatori sulle evoluzioni in corso presso Overwatch 2, il director ha riferito che la modalità 6v6 tornerà nel gioco, all'interno di una serie di eventi.