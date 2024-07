Doppiatori e attori di SAG-AFTRA scioperano contro l'uso di IA da parte degli editori di videogiochi

Per queste motivazioni, il sindacato ha deciso di avviare uno sciopero a partire dalla mezzanotte del 26 luglio , che coinvolgerà molti attori e doppiatori attualmente impegnati in produzioni videoludiche.

Sciopero contro l'uso indiscriminato dell'IA nei videogiochi

I membri di SAG-AFTRA che lavorano al doppiaggio e alle performance nei videogiochi "meritano e richiedono le stesse protezioni fondamentali che hanno gli attori nell'ambito del cinema, della televisione, dello streaming e della musica".

Fran Drescher, presidente di SAG-AFTRA

Questo in base a quanto riferito dal negoziatore capo Duncan Crabtree-Ireland.

Da tempo, ormai, SAG-AFTRA sta portando avanti una campagna per chiedere ai grandi publisher videoludici una regolamentazione nell'uso dell'IA che non vada a discapito di attori e doppiatori professionisti impegnati nell'ambito videoludico. In particolare, in base a quanto riferito, lo sciopero colpisce i seguenti studi di sviluppo: