Il nuovo DualSense per PS5 in edizione limitata è stato svelato da Sony, è a tema Concord

Sony ha presentato un nuovo DualSense per PS5, in edizione limitata e a interamente caratterizzato da una grafica in stile Concord, che al prezzo di 84,99 dollari è anche l'edizione più costosa vista finora per quanto riguarda il controller della console Sony.

Il controller al momento è disponibile in prenotazione su PlayStation Direct, almeno per quanto riguarda la versione USA del servizio, visto che non risulta ancora in quella italiana. È probabile comunque che venga messo a disposizione nelle prossime ore, in attesa di ulteriori informazioni.

Si tratta di una delle versioni più affascinanti viste finora del DualSense, o quantomeno una delle più elaborate, visto che la caratterizzazione va a toccare praticamente ogni lato della periferica.