La beta di Concord si è conclusa e pare essere stata un notevole flop

La beta preliminare , dedicata solo a coloro che avevano effettuato la prenotazione di Concord, non era andata proprio bene, ma si aspettava di vedere la beta pubblica, aperta a tutti e dunque senza barriere d'accesso, per avere un'idea più precisa dell'impatto del gioco sul pubblico di massa.

Cosa succederà al lancio, tra un mese?

I dati che possiamo vedere su SteamDB sono piuttosto impietosi: 2.388 giocatori come picco registrato nel giorno di apertura, che sono successivamente crollati fino a 361 nelle ultime 24 ore.

L'andamento dell'open beta di Concord su Steam

Sebbene non ci siano dati ufficiali, su PS5 la situazione sembra essere stata migliore, ma il gioco non sembra essere andato oltre la posizione 29 dei titoli più giocati nel periodo della beta pubblica (secondo i dati rilevati da TrueTrophies).

Ovviamente parliamo sempre di una beta dunque i risultati non sono necessariamente indicativi del successo o meno che potrà avere il gioco in forma definitiva, ma considerando che il lancio è previsto per il 23 agosto, ovvero tra un mese, la situazione potrebbe essere indicativa di uno scarso interesse generale per Concord.

Ricordiamo peraltro che il gioco in questione è un multiplayer live service, ovvero un titolo che vive di interesse e coinvolgimento del pubblico possibilmente sul lungo termine, in modo da giustificare investimenti e impegno costanti per il suo supporto. Considerando anche che si tratta a tutti gli effetti di una produzione first party di Sony, che ha anche acquisito il team Firewalk Studios facendolo entrare nei PlayStation Studios, la situazione è di una certa rilevanza.

In ogni caso, aspettiamo di vedere cosa potrà succedere nel giorno di lancio di Concord, fissato per il 23 agosto su PS5 e PC. Arrivando da un successo come Helldivers 2 (che d'altra parte sta dimostrando anche lui un notevole calo di utenti di recente), il discusso programma dei live service di Sony sembrava ben impostato, finora.