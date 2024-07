La beta preliminare di Concord è stata estesa di un giorno in più su PC e PS5

È attualmente in corso la beta preliminare di Concord, ovvero quella al momento dedicata solo ai giocatori che hanno effettuato la prenotazione del gioco, e Sony ha deciso di estenderla per un giorno in più rispetto a quanto era stato previsto inizialmente.

La versione di prova di Concord si doveva chiudere nella giornata di ieri, 14 luglio, ma è stata estesa a includere anche tutto il 15 luglio, ovvero la giornata di oggi, in attesa dell'avvio della vera e propria beta pubblica che prenderà il via questa settimana, il 18 luglio su PS5 e PC.

La nuova scadenza per la beta preliminare in corso, in Europa, è dunque per questa sera, precisamente alle ore 21:00 di oggi, 15 luglio 2024, momento in cui la versione di prova verrà interrotta, in attesa dell'apertura dell'open beta.