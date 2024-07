EA Sports FC 25 verrà annunciato fra pochi giorni, dice un leaker: ecco quando

Contestualmente al reveal, che immaginiamo avverrà attraverso la pubblicazione di un trailer cinematografico, Electronic Arts aprirà anche le prenotazioni del gioco sulle diverse piattaforme, ad oggi ancora non confermate.

EA Sports FC 25 verrà annunciato ufficialmente mercoledì 17 luglio : lo ha rivelato il noto leaker billbilk-kun, che come sappiamo vanta uno storico spaventoso per quanto concerne le indiscrezioni che si sono poi rivelate attendibili.

Manca davvero poco, ormai

Sembra dunque manchi ormai davvero poco alla presentazione ufficiale di EA Sports FC 25, che sempre secondo billbil-kun arriverà nei negozi il 27 settembre, con un accesso anticipato di sette giorni (dunque dal 20 settembre) per chi acquista la Ultimate Edition.

Non è tutto: gli abbonati a EA Play potranno scaricare gratuitamente una demo da dieci ore per muovere i primi passi in EA Sports FC 25 e poi eventualmente trasferire i progressi fatti nella versione completa del gioco dopo averla acquistata.

Infine, sempre billbil-kun ha riferito che i prezzi della nuova edizione non saranno diversi rispetto a quelli di EA Sports FC 24.