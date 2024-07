La data di uscita di EA Sports FC 25 è stata rivelata da un noto leaker, e non solo

Il leaker ha parlato della finestra temporale in cui prevede arriverà l'annuncio ufficiale di EA Sports FC 25, da qui ai prossimi dieci giorni, e infine ha posto la questione della possibile esclusione di PS4 e Xbox One , tutta da verificare.

Secondo billbil-kun, i prezzi saranno gli stessi dell'edizione dello scorso anno, dunque su console serviranno da 69,99€ a 79,99€ per l'edizione standard e 109,99€ per la Ultimate Edition, mentre su PC si andrà dai 69,99€ della standard ai 99,99€ della Ultimate.

Era già spuntato il logo

Come avrete certamente notato, nei giorni scorsi il logo di EA Sports FC 25 è spuntato in rete e ciò ha fatto giustamente pensare a un annuncio imminente da parte di Electronic Arts, annuncio che secondo billbil-kun arriverà appunto nei prossimi giorni.

Le parole del leaker in merito all'incertezza sull'uscita del gioco su PS4 e Xbox One meritano senz'altro una grande attenzione, perché l'eventuale abbandono delle piattaforme di precedente generazione potrebbe consentire un sostanziale passo in avanti tecnico: staremo a vedere.