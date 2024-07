L'annuncio di EA Sports FC 25 è imminente? Il logo del gioco è spuntato in rete

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli al di là, appunto, del logo di EA Sports FC 25, che potrebbe essere stato scovato tra i file del PlayStation Store visto l'autore del leak.

Come probabilmente ricorderete, EA Sports FC 24 è stato presentato proprio in questo stesso periodo, lo scorso anno , con un primo trailer che ha confermato alcune delle caratteristiche del primo episodio della serie dopo l'abbandono del nome FIFA.

L'annuncio ufficiale di EA Sports FC 25 potrebbe essere imminente , a giudicare dal fatto che il logo della nuova edizione del gioco di calcio è spuntato in rete. Chissà, magari Electronic Arts pubblicherà un teaser già nelle prossime ore.

Tante novità in arrivo?

EA Sports FC 24 è stato capace di totalizzare 14,5 milioni di giocatori in un mese ed è lecito attendersi numeri simili per l'edizione di quest'anno, sebbene sul piano delle potenziali novità non sia ancora chiaro quale sarà l'approccio di Electronic Arts.

Complice il clamoroso cambio di nome, l'episodio del 2023 si è posto in maniera conservativa, specie lato gameplay, pur consegnandoci un pacchetto particolarmente ricco di contenuti, modalità e ovviamente statistche, squadre e giocatori aggiornati.

Con il possibile annuncio di FIFA 2K25 dietro l'angolo, esiste dunque la possibilità che EA Sports FC 25 introduca novità sostanziali per vincere un confronto diretto che gli sviluppatori avevano ovviamente messo in conto.

A questo punto non rimane che attendere: come abbiamo detto, il periodo è quello giusto e il leak del logo sembra indicare un annuncio imminente.