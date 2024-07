Ci saranno altri licenziamenti in Xbox questa settimana, dice un noto giornalista

Da come è stata posta la questione, sembra che si tratti proprio della chiusura di una posizione specifica in Microsoft, ma Warren ha ripreso il messaggio riferendo che "altri licenziamenti avverranno questa settimana in Xbox".

L'informazione è dunque tutta da definire: per il momento, il semplice post su X si limita a riportare il licenziamento di una singola dipendente , identificata come "Jessabirdy" su X, la quale ha annunciato che il suo ruolo presso Microsoft "è stato eliminato", ringraziando comunque tutti i suoi colleghi presso il team Xbox.

Tom Warren di The Verge ha comunicato che, probabilmente, questa settimana arriveranno notizie di ulteriori licenziamenti in Xbox , sebbene la questione sia ancora decisamente vaga e si riferisca al momento a un singolo licenziamento avvenuto nelle ore scorse.

Una questione tutta da definire

Dal post del giornalista sembra trapelare una qualche conoscenza della situazione, che potrebbe presagire ulteriori tagli all'interno di Xbox nei prossimi giorni.



In effetti, il fatto che ci si trovi nei pressi della conclusione del trimestre fiscale potrebbe far pensare a ulteriori modifiche dell'assetto che spesso sono conseguenti a manovre di ristrutturazione più o meno mirate, le quali purtroppo in questo periodo portano molte volte a ulteriori riduzioni di personale.

In ogni caso, non ci sono ancora ulteriori informazioni al riguardo e Warren non ha specificato in maniera più precisa la questione, dunque rimaniamo in attesa di sviluppi, sperando che non si tratti di una nuova ondata di licenziamenti, visto che ce ne sono già state diverse nei mesi scorsi, come i 1900 licenziamenti tra Activision Blizzard, Bethesda e i team interni che abbiamo visto all'inizio dell'anno.