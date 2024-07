VGP Play ha pubblicato l'intervista a Manuel Saua Llanes, il game designer italiano di DICE

Cosa aspettarsi dall'intervista a Manuel Saua Llanes

Su VGP Play di Videogames Party è possibile vedere l'intervista integrale in modo completamente gratuito. Il video ci racconta di Manuel Saua Llanes, un designer italiano di origini romane che ricopre ora il ruolo di Senior Creative Director in DICE. Parliamo chiaramente del team di sviluppo di Electronic Arts che si è occupato di famosi giochi come Battlefield e Mirror's Edge.

Manuel Saua Llanes

All'interno di questa intervista abbiamo modo di scoprire qualche retroscena della sua carriera e del suo lavoro presso DICE. Possiamo ascoltare anche di come abbia fatto la gavetta all'interno di Ubisoft Milano.

Inoltre, possiamo scoprire una serie di informazioni molto interessanti legate al mai nato Mirror's Edge 2 (non Catalyst). "Mirror's Edge 2 mi è rimasto un po' qua. Io avevo dato degli input, degli spunti, non è che me ne prendo l'intera paternità", spiega nel video Manuel Saua Llanes. "Oggi la storia avrebbe fatto un po' ridere." C'è poi anche spazio per scoprire di più sul complesso sviluppo di Star Wars: Battlefront II.

Will Wright

Infine, vi sveliamo che a breve arriverà un'intervista a Will Wright, noto creatore di videogioco e co-fondatore di Maxis che ha dato il via alla saga di The Sims.

Disclaimer: per trasparenza coi nostri lettori segnaliamo che alla realizzazione di VGP Play hanno contribuito alcuni freelancer che collaborano attivamente con Multiplayer.it. L'iniziativa però è completamente indipendente dalla nostra testata.