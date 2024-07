Su PlayStation Store ci sono tante nuove offerte sui giochi PS4 e PS5

I nostri consigli

Dragon's Dogma 2 è alla prima promozione, proprio in concomitanza con l'ultimo aggiornamento, e potete dunque acquistarlo approfittando di uno sconto del 30% a 52,49€ anziché 74,99€.

Avete letto la recensione di Indika? L'avventura ambientata in una Russia alternativa del XIX secolo ci vedrà controllare una giovane suora che scopre di poter parlare con il diavolo in persona, e così parte alla scoperta del mondo che vive al di fuori del suo convento.

Anche il titolo sviluppato da Oddmeter è alla sua prima riduzione in assoluto e può dunque essere vostro al prezzo più basso finora, ovverosia 19,99€ anziché 24,99€: una riduzione del 20% che torna utile laddove abbiate già deciso di comprare il gioco.

Decisamente più consistente è lo sconto su Ghostrunner 2, che potete portarvi a casa a metà prezzo: 19,99€ anziché 39,99€, in questo caso però considerando che a maggio l'action cyberpunk di One More Level è stato disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus.

Pochi dubbi infine per IMMORTALITY, l'esperienza narrativa firmata Sam Barlow che ci coinvolgerà in un'appassionante ricerca fra tre pellicole perdute: con le nuove offerte, il gioco è disponibile a 10,99€ anziché 19,99€ se siete abbonati a PS Plus.