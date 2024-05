PlayStation Plus, maggio: EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic e Destiny 2: L'Eclissi

L'aggiornamento di maggio per gli abbonati a PlayStation Plus vede l'arrivo di tre nuovi giochi e un'espansione: anche stavolta ce n'è per tutti i gusti.

PlayStation Plus si aggiorna a maggio con l'arrivo di tre giochi e un'espansione, nello specifico EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic e Destiny 2: L'Eclissi. Un contenuto in più rispetto alla media, insomma, che attinge ancora una volta all'esperienza sparatutto firmata Bungie. Dagli stadi di calcio all'azione frenetica in salsa cyberpunk, dal fantasy più colorato alle battaglie per la salvezza dell'universo: anche questo mese la selezione effettuata da Sony non pecca di varietà e ci consegna anzi titoli davvero diversi fra di loro, tutti peraltro caratterizzati da un grande spessore.

EA Sports FC 24 Il sistema di animazioni di EA Sports FC 24 garantisce realismo e spettacolarità Prima edizione del nuovo corso per la serie sportiva targata Electronic Arts dopo l'abbandono del nome FIFA, EA Sports FC 24 si pone senz'altro come il piatto forte di questo aggiornamento. Parliamo infatti di un episodio caratterizzato da diverse importanti novità, in particolare la più recente tecnologia HyperMotion per una resa ancora più realistica dei movimenti dei giocatori e per un grado di reattività inedito. A proposito di realismo, le ultime migliorie apportate al motore grafico Frostbite e una serie di strumenti innovativi hanno consentito agli sviluppatori di portare sullo schermo calciatori ancora più dettagliati e fedeli alle controparti reali, capaci di muoversi in maniera fluida e costruire le azioni di gioco in maniera più verosimile sulla base del modulo e delle strategie impostate. Sul piano dei contenuti EA Sports FC 24 consolida la presenza delle divisioni femminili, introducendo anche la possibilità di creare squadre miste, e rilancia modalità classiche come la carriera, Ultimate Team, Volta Football, Pro Club e tutte le stipulazioni veloci che non possono mai mancare a una simulazione di calcio con questo livello di completezza. Ulteriori dettagli, come al solito, li trovate nelle nostra recensione di EA Sports FC 24.

Ghostrunner 2 Una frenetica sequenza di combattimento in Ghostrunner 2 Dopo il successo del primo capitolo, lo spettacolare action in prima persona di One More Level debutta nel catalogo di PlayStation Plus con Ghostrunner 2: un'esperienza ancora più ambiziosa e completa, che mantiene le atmosfere cyberpunk e l'ambientazione futuristica e decadente della Dharma Tower per coinvolgerci in una nuova avventura con protagonista il cyberninja Jack. Il sequel introduce nuovi scenari esplorabili e una storia appassionante, ma soprattutto prova a espandere il gameplay oltre alle ben note sequenze platform, grazie ad alcuni meccanismi inediti legati al combattimento e alla presenza di sezioni in cui il nostro personaggio si mette alla guida di velocissimi veicoli per raggiungere nuove zone della mappa. Avete letto la nostra recensione di Ghostrunner 2?

Tunic Il delizioso stile grafico di Tunic Tunic racconta la storia di una piccola volpe coraggiosa che si trova a esplorare antiche rovine, ad affrontare pericolose creature e a risolvere misteriosi enigmi per scoprire i segreti di un'ambientazione ricca di fascino, grazie a una grafica in pixel art ispirata a grandi classici come The Legend of Zelda e a una colonna sonora chiptune ad accompagnare l'azione. Sotto lo strato di carineria, ad ogni modo, il titolo di Finji nasconde un gameplay impegnativo, ricco di combattimenti che richiedono riflessi pronti e concentrazione mentre colpiamo i nemici con la spada e usiamo lo scudo per difenderci dai loro attacchi. Peccato solo per un sistema di aggancio che crea qualche grattacapo: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Tunic.

Destiny 2: L'Eclissi Gli spettacolari combattimenti di Destiny 2: L'Eclissi Come ormai da tradizione, Sony ha deciso di regalare agli abbonati a PlayStation Plus una nuova espansione di Destiny 2, per la precisione la quinta. L'Eclissi vede l'arrivo di una nuova e pericolosa minaccia, il Testimone: un'entità dotata di grandi poteri, che potrebbe distruggere l'universo e spinge i Guardiani a reagire nel tentativo di bloccare la sua avanzata. Al di là dei contenuti narrativi, fra le novità dell'espansione ci sono anche abilità inedite come la Stasi, un nuovo sistema di upgrade, numerose armi extra, le affascinanti ambientazioni di Nettuno e Tritone, e infine tre nuove sottoclassi: Titano Glaciale, Stregone Tempestoso e Cacciatore Spettro, ognuna dotata di caratteristiche peculiari. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Destiny 2: L'Eclissi.