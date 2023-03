Destiny 2: L'Eclissi: la recensione della nuova espansione dell'MMO di Bungie

Millecinquecentosettantasei. Queste, sono le ore che abbiamo accumulato su Destiny all'alba del nono anno del progetto Bungie . Sessantacinque giorni interi in gioco (il numero di ore non conta né il tempo passato in orbita né quello nell'hub social). Una vita, quella vera, che inevitabilmente si lega a doppio filo con quella in gioco. Non avremmo mai pensato, guardando indietro, di ritrovarci qui, quasi nove anni dopo a raccontarvi perché L'Eclissi è forse la più grande bugia bianca che Bungie ha fatto ai suoi utenti e allo stesso tempo l'espansione ludicamente più equilibrata da quando Destiny 2 è entrato in commercio. Che siate appassionati oppure no, che siate semplici spettatori di un'epopea lunga e travagliata o parte in causa di questo viaggio, sappiate che il rettilineo finale è stato appena intrapreso per la Saga di Luce e Oscurità e che volenti o nolenti ci sarà un prima e un dopo tutto ciò.

Fatti e misfatti di Destiny 2: L'Eclissi

Destiny 2 L'Eclissi: il Testimone

Abbiamo pensato a più riprese a come iniziare questa recensione e ogni volta trovavo sempre qualcosa che non funzionava come doveva. Riflettendo bene sull'importanza di questo articolo abbiamo poi trovato il bandolo della matassa. Quello che doveva essere l'inizio della fine, il punto di non ritorno, il sorpasso del male sul bene, è a conti fatti stato uno scivolone. L'inciampo di una storia che racconta una situazione che nello sport descrivono come paura di vincere. La nikefobia è qualcosa di concreto, ma se analizzata nel dettaglio è un preciso specchio della storia di Destiny negli ultimi anni.

Quando Bungie ha incastonato grandi passi decisi verso una strada fatta di scelte giuste, qualcosa di storto ha rallentato o addirittura arrestato questa crescita, riportando di nuovo ai nastri di partenza la situazione. Un anno fa elogiammo la potenza narrativa de La Regina dei Sussurri. Eppure oggi, L'Eclissi è narrativamente un passo indietro rispetto alla Regina dei Sussurri e le motivazioni di tale debolezza hanno un "nome e un cognome".

Non parliamo di un colpevole in carne e d'ossa, bensì di un momento specifico che rivisto alla luce dei fatti proposti nell'ultima espansione acquisisce un valore nuovo e una prospettiva all'epoca impossibile da osservare. Facciamo un passo indietro: era il 9 giugno 2020 quando Bungie annunciava la volata finale della saga di Luce e Oscurità. Nel 2020 avremmo avuto Oltre la Luce, nel 2021 La Regina dei Sussurri e nel 2022 L'Eclissi. Sebbene il titolo del progetto era provvisorio la key art dell'espansione era ben chiara. L'idea poi del trittico di espansioni incentrate sull'oscurità e la possibilità di introdurre in ognuna una sottoclasse che andasse a chiudere il cerchio, in maniera simmetrica come piace a Bungie, delle possibilità offerte al giocatore sembrava chiara. Ma nell'epoca dei rinvii tutto si sa, è molto precario e instabile e così ci siamo trovati un anno dopo a vedere il rinvio di questo progetto e l'allungamento dei tempi di La Regina dei Sussurri e di conseguenza anche di Lighfall che nel frattempo aveva cambiato la sua essenza di ultimo capitolo lasciando spazio al neo annunciato The Final Shape per il 2024.

Destiny 2 L'Eclissi: I tormentatori

Arriviamo però a noi, alla luce dei fatti e di quanto proposto da Bungie abbiamo due dettagli da prendere in considerazione: il primo riguarda lo spostamento della grafica principale proposta originariamente per L'Eclissi su The Final Shape (la piramide dentro il viaggiatore) e il secondo che riguarda le cinematiche di inizio e di fine di L'Eclissi. Senza troppi spoiler, quanto proposto nelle cinematiche risulta come un'unica sequenza inframezzata da una serie di missioni atte ad allungare il brodo (neanche poi tanto dato che si tratta di 8 missioni). Quello che è stato fatto, narrativamente parlando, è recidere l'inizio di quella che originariamente doveva essere l'espansione finale e renderla un prologo, diluito e con poco mordente.

Il Testimone è l'unica vera grande potenza narrativa a schermo. Un antagonista magnetico, dal design potente e minaccioso che buca lo schermo ogni volta che si presenta ma che purtroppo è limitato dal fatto che narrativamente compare troppe poche volte. Le uniche in cui lo fa (cinematica di inizio, dialogo con Calus e cinematica finale) vediamo tutto il potenziale inespresso di quello che sarebbe potuto essere, ma che non è stato. Calus, di nuovo proposto come avversario, è relegato a macchietta, mai in grado di incutere timore ne di portare in scena una vera minaccia credibile. Perfino uno dei momenti più drammatici legati a Rohan risulta piatto e quasi umoristico, quando invece avrebbe dovuto creare una sofferenza nel giocatore per una empatia che difficilmente riesce ad entrare in gioco.