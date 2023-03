Resident Evil 4 Remake demo: un codice permette di sbloccare subito la modalità Mad Chainsaw

All'interno della demo gratuita di Resident Evil 4 Remake è presente una modalità segreta chiamata Mad Chainsaw che alza e non di poco il livello di difficoltà di questa versione di prova. In precedenza si supponeva che il metodo per sbloccarla fosse del tutto casuale, il che risultava anche un po' frustrante, ma ora è emerso che si può attivare semplicemente usando un trucco.

Come riportato da IGN per farlo vi basta inserire i codici qui sotto dal menu principale a seconda della vostra piattaforma:

PS5 e PS4

Mentre tenete premuto L1 + R1, premete su, giù, sinistra, destra, quadrato, triangolo, cerchio, X, X

Xbox Series X

Mentre tenete premuto LB + RB, premete su, sinistra, destra, X, Y, B, A, A

PC

Stando ad alcuni test in rete, la combinazione è la stessa usando un controller. Da tastiera invece, mentre tenete premuto Spazio + Shift premete W, A, S, D, R, Tab, C, F, F.

In precedenza, l'unico metodo noto per sbloccare la modalità Mad Chainsaw della demo di Resident Evil 4 Remake era affidarsi alla fortuna. Infatti senza usare trucchi è necessario riavviare più e più volte la partita finché non sarà il gioco stesso a proporvi la possibilità di attivare questa opzione.

In questa modalità i nemici sono molto più forti e posizionati in modo differente. Inoltre, non ci sono checkpoint, quindi in caso di morte sarà necessario ricominciare la partita da capo. Data l'elevata difficoltà vi suggeriamo di sbloccare l'utilissima mitraglietta TMP, un'arma segreta della demo che si può sbloccare solo soddisfacendo determinate condizioni.