Castlevania: Konami sa bene che i fan vogliono nuovi giochi della serie

L'uscita dell'ottimo Dead Cells: Return to Castlevania non ha fatto altro che alimentare la voglia di un nuovo vero e proprio capitolo della serie Castlevania, e Konami ha fatto sapere di essere bene a conoscenza della situazione.

In una recente intervista pubblicata da IGN, Tsutomu Taniguchi di Konami ha riferito che la compagnia è ben al corrente del fatto che ci sia grande "emozione ed entusiasmo da parte dei fan online", aggiungendo che tutto questo fornisce una grande "motivazione a Konami", probabilmente per prendere in considerazione un ritorno della serie.

"Abbiamo provato a riportare i giochi che gli utenti hanno amato con Castlevania Anniversary Collection e con Castlevania Advance Collection", ha spiegato Taniguchi, "Abbiamo anche riportato Rondo of Blood e Symphony of the Night ai fan PlayStation e su piattaforme mobile, oltre al lancio di Grimoire of Souls su Apple Arcade per celebrare la lore del franchise".

Parlando del crossover con Dead Cells, Taniguchi ha riferito che era un'opportunità che "non poteva essere mancata", tuttavia si rende conto che i fan "vogliono sempre di più, e così anche noi". Tutto questo sembra puntare a possibili novità in arrivo sulla serie principale di Castlevania, che potrebbe tornare in qualche forma.

Konami sta attraversando un periodo di recupero dei suoi franchise storici: abbiamo visto l'evento dedicato alla presentazione dei vari titoli della serie Silent Hill, e da tempo si parla di un qualche ritorno di Metal Gear Solid, ma a questi potrebbe affiancarsi anche Castlevania, forse con una presentazione in arrivo proprio quest'anno.