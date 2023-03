DNF Duel: annunciata la roadmap del Season Pass, Spectre sarà la prima ad arrivare

Il publisher Nexon e gli sviluppatori di Neople, Arc System Works e Eighting hanno annunciato la roadmap del Season Pass di DNF Duel, che introdurrà nuovi personaggi tramite vari DLC a pagamento e non solo. La prima ad arrivare sarà Spectre, che verrà resa disponibile assieme a nuove funzionalità durante l'estate 2023.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che presenta il personaggio di Spectre e ci offre un assaggio del suo moveset a base di katana che potrete visualizzare nel player sottostante. Di seguito invece i dettagli della roadmap.

Estate 2023

Nuovo personaggio Spectre

Sistema Awakening

Un nuovo sistema ancora da svelare

Autunno 2023

Nuovo personaggio

Inverno 2023

Nuovo personaggio

Nuovo Stage

2024

2 nuovi personaggi

DNF Duel è attualmente disponibile su PS5, PS4 e PC via Steam, mentre dal 20 aprile sarà disponibile anche su Nintendo Switch. Per il momento non è stato annunciato il prezzo del Season Pass.

Si tratta di un picchiaduro classico uno contro uno con grafica in 3D ma struttura in 2D, spin-off dell'action RPG Dungeon Fighter Online, un gioco presente fin dal lontano 2005 sul mercato in Corea e ancora molto giocato come free-to-play. Se volete saperne di più su questo picchiaduro vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di DNF Duel.