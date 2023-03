The Last of Us Parte I su PC, confermato il team di sviluppo responsabile del port

The Last of Us Parte I sta ormai per arrivare anche su PC, con uscita fissata per il 28 marzo 2023, e nel frattempo Sony e Naughty Dog hanno confermato quale sia stato il team di sviluppo responsabile del port su Windows: si tratta di Iron Galaxy, come d'altra parte era già stato previsto in precedenza.

Il team in questione è stato infatti anche l'autore del lavoro di conversione di Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri, dimostrando già una notevole dimestichezza nell'elaborare i materiali di Naughty Dog in forma PC. All'epoca, il team di PlayStation Studios aveva riferito di avere intenzione di lavorare ancora con Iron Galaxy, cosa che faceva supporre che ci fossero loro anche dietro all'altro gioco per PC da parte dei medesimi autori.

In occasione dell'annuncio su dettagli e requisiti di sistema di The Last of Us Parte I su PC, Naughty Dog ha confermato che ad effettuare buona parte del lavoro di conversione del gioco originale da PS5 a Windows è stato proprio Iron Galaxy, cosa che dovrebbe garantire per la qualità di questa operazione.

Per il resto, abbiamo visto che la versione PC supporta AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution, VSync e le opzioni per modificare il frame-rate, oltre a una serie di funzionalità per modificare le impostazioni grafiche come la qualità variabile delle texture, delle ombre, dei riflessi, dell'occlusione ambientale e altro. Annunciato anche il supporto per i monitor con proporzioni 21:9 Ultrawide e 32:9 Super Ultrawide, in modo da garantire la fruizione del gioco al meglio anche su tali display.