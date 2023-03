The Last of Us Parte I su PC, dettagli e requisiti di sistema annunciati da Sony

Ci stiamo avvicinando all'uscita di The Last of Us Parte I su PC, fissata per il 28 marzo 2023, e con l'occasione Sony ha deciso di pubblicare varie caratteristiche sulla nuova versione per Windows e i requisiti di sistema per poter accedere al gioco su tale piattaforma.

I contenuti di gioco saranno gli stessi della versione uscita su PS5, ma su PC ci saranno alcune nuove opzioni tecniche aggiunte dagli sviluppatori.

Tra queste c'è il supporto per AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution, VSync e le opzioni per modificare il frame-rate, oltre a una serie di funzionalità per modificare le impostazioni grafiche come la qualità variabile delle texture, delle ombre, dei riflessi, dell'occlusione ambientale e altro.

In base alle caratteristiche della propria configurazione hardware, The Last of Us Parte I potrà raggiungere la risoluzione 4K, oltre a ricevere il supporto per i monitor con proporzioni 21:9 Ultrawide e 32:9 Super Ultrawide, in modo da garantire la fruizione del gioco al meglio anche su tali display.

Potete vedere i requisiti hardware e software nell'immagine riportata qui sotto, che divide le caratteristiche in base a configurazione minima, raccomandata, performance e ultra.

The Last of Us Parte I, i requisiti di sistema per la versione PC

Si parte da richieste decisamente modeste per i requisiti minimi, ma ovviamente si fa presto ad arrivare a configurazioni piuttosto ricche per le impostazioni più avanzate.

Per il resto, i contenuti sono quelli visti anche nella versione PS5, che oltre a un rifacimento tecnico completo dell'originale contiene anche il DLC Left Behind, modalità aggiuntive come Speedrun e morte permanente e anche la modalità Foto. Su PC ritroviamo inoltre le diverse funzioni di accessibilità viste anche su console, che consentono a un'ampia quantità di giocatori di poter fruire del gioco in questione.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo intanto alla recensione di The Last of Us Parte I in versione PS5, in attesa di poter provare con mano questo atteso port per PC.