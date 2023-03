Ravenswatch: data di uscita dell'accesso anticipato di Steam svelata al NACON Connect 2023

Questa sera è andato in onda il NACON Connect 2023 durante il quale abbiamo avuto modo di vedere Ravenswatch. È in arrivo in Accesso Anticipato il 6 aprile 2023 su Steam. Il gioco è però previsto anche per Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ravenswatch è il nuovo gioco dei creatori di Curse of the Dead Gods. Si tratta di un gioco d'azione che è possibile giocare da soli o in cooperativa a quattro giocatori. Potremo controllare un eroe basato su personaggi delle fiabe e di storie mitologiche, come Cappuccetto Rosso o Beoulf, con un taglio però più oscuro e maturo.

Si tratta di un roguelike, in modo simile, Curse of the Dead Gods. A ogni partita si possono sbloccare nuovi potenziamenti che appariranno nelle successive partite. La descrizione ufficiale recita: "Il mondo di Reverie si fonda su antiche storie e leggende popolari. Dai tre porcellini alla mitologia norrena, fino ad arrivare alle Mille e una notte, i racconti migliori vengono rivisitati in stile dark fantasy e donano un tocco di fascino senza tempo all'atmosfera di Ravenswatch."

"A Reverie si stanno diffondendo gli Incubi, che sono in grado di corrompere qualsiasi cosa si trovino davanti. Dovrai perfezionare le tue abilità e trovare la forza per sconfiggere le creature dell'Incubo usando le tue abilità uniche da eroe, ispirandoti ai personaggi delle antiche storie e leggende popolari."