Ravenswatch presenta il DLC gratis con Romeo e Juliet con un trailer

Il DLC Romeo & Juliet sarà disponibile durante il mese di maggio e sarà completamente gratuito per tutti coloro in possesso di una copia di Ravenswatch . Vediamoli in azione nel trailer sottostante.

Romeo e Juliet potranno essere giocati solo in co-op

A differenza dei protagonisti dell'opera di Shakespeare, parliamo di una coppia di innamorati piuttosto battagliera e anche una novità interessante per le meccaniche di gioco. Romeo è equipaggiato con uno stocco, mentre Juliet con un'arma da fuoco. Interessante notare che sono inseparabili: sarà possibile usarli soltanto giocando in cooperativa con un altro giocatore e per sfruttare il loro potenziale sarà necessario padroneggiare le loro abilità speciali e sincronizzare i loro movimenti.

Questo DLC gratuito segue l'aggiornamento maggiore "Nightmare Unleashed", che ha introdotto nuove meccaniche di gameplay e nemici, aggiungendo ulteriore pepe alla formula di Ravenswatch. Il gioco è disponibile su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, PS4 , Xbox One e Nintendo Switch. Si tratta di un action roguelike con visuale dall'alto che unisce combattimenti all'ultimo sangue in tempo reale a un gameplay intenso, dall'alto valore di rigiocabilità, che può essere affrontato sia da soli che in un massimo di quattro giocatori, in modalità co-op.