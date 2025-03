Split Fiction è eccezionale sia su PC che su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S per Digital Foundry

Ottimo su tutte le piattaforme

Il segreto di Hazelight? Secondo Digital Foundry è la moderazione. Pur impiegando l'Unreal Engine 5, gli sviluppatori di Hazelight Studios hanno preferito non utilizzare le sue tecnologie esclusive, ma estremamente pesanti da gestire, come Lumen e Nanite. Piuttosto gli ambienti di gioco sono contenuti e l'illuminazione globale è pre-calcolata. Questo unito alla bravura del team sul fronte del design e dell'art direction garantisce un gioco molto gradevole da vedere e che non soffre di problemi di pop-in, compromessi per la qualità dell'immagine o altre limitazione tipiche di questo engine su console.

Su PS5 Pro il gioco gira alla risoluzione nativa 2160p con TAA, su PS5 e Xbox Series X si scende sui 1800p nativi, mentre su Series S si arriva a 1080p, in tutti i casi a 60 fps assolutamente granitici. Su Series S, inoltre, non sono stati notati tagli, come alla qualità di ombre e fogliame o della draw distance.

Digital Foundry ha potuto testare una sola configurazione PC molto prestante che monta una RTX 5090, dunque non può esprimersi sulla scalabilità del gioco con hardware meno potente, ma anche qui sono state spese solo parole positive: anche in 4K con render scaling impostato a 150% (in pratica 5760x3240p) il gioco gira a 120 fps fissi in praticamente ogni circostanza, con giusto alcuni piccoli cali avvistati nella sequenza introduttiva.

Riassumendo, "non c'è nulla da criticare dal punto di vista tecnico: Split Fiction visivamente è ottimo, funziona in modo fluido e offre un'ottima esperienza di gioco" secondo Oliver Mackenzie di Digital Foundry. Split Fiction è disponibile nei negozi da ieri. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione del nuovo gioco dagli autori di It Takes Two.