Il cosplay di Asuna da Sword Art Online di duckie.cos è un classico realizzato a opera d'arte

Passano gli anni, ma Sword Art Online rimane senza dubbio una delle opere giapponesi di maggior successo e di riflesso anche nel panorama dei cosplayer vediamo spesso delle ottime rappresentazioni del cast di personaggi dell'opera nata dalla penna di Reki Kawahara. Ad esempio, oggi vi proponiamo l'ottimo cosplay di Asuna Yuuki realizzato da duckie.cos.

Asuna non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. Si tratta della protagonista femminile di Sword Art Online e il suo ruolo di conseguenza è di grande rilievo in quasi tutti gli archi narrativi della storia. Durante l'arco narrativo di Alfheim Online, si trova suo malgrado intrappolata nei panni di Titania, la regina delle fate di questo mondo virtuale, in attesa di essere liberata dal protagonista Kirito.