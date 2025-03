Nintendo Switch Online ha aggiunto due giochi del Game Boy con protagonisti Mario e Donkey Kong

Entrambi i giochi da ora sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio tramite l'app dedicata per Nintendo Switch. Potete farvi un'idea delle nuove aggiunte grazie al trailer che trovate qui sotto che ne riassume le caratteristiche.

Scopriamo le due nuove aggiunte di Nintendo Switch Online

Donkey Kong è un platform con elementi da rompicapo e rivisitazione del classico arcade del 1981, ma con una formula rivista e aggiornata con elementi agguntivi e miglioramenti. Nel gioco impersoneremo Mario e dovremo salvare Pauline dalle grinfie di Donky Kong. Per farlo dovremo raccogliere delle chiavi che permettono di superare i 101 livelli che compongono il titolo. Ogni quattro stage completati dovremo affrontare in battaglia Donkey Kong, sfruttando le nuove meccaniche di gioco introdotte di volta in volta.

Invece, Mario's Picross è un gioco pubblicato nel 1995 e basato sul celebre rompicapo logico basato sui nonogrammi. Nei panni di un Mario archeologo, dovremo rivelare delle immagini nascoste eliminando delle caselle da una griglia seguendo gli indizi numeri posti ai lati dello schermo.

Precisiamo che entrambi i giochi sono inclusi con l'abbonamento standard a Nintendo Switch Online, non serve la sottoscrizione al "Pacchetto Aggiuntivo". Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale dove vi spieghiamo tutte le caratteristiche e i vantaggi del servizio.