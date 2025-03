Respawn Entertainment ha cancellato uno sparatutto non ancora annunciato e i fan temono sia Titanfall 3

La notizia è arrivata tramite un messaggio su LinkedIn (ora cancellato) di Emilee Evans, ex executive assistant e production coordinator di Respawn Entertainment, in cui afferma di aver perso il proprio lavoro dopo che "il progetto di incubazione non annunciato di cui ho fatto parte lo scorso anno è stato annullato questa settimana".

Il processo di sviluppo dei videogiochi non è una scienza esatta e capita spesso che un progetto in corso d'opera si riveli meno interessante di quanto sembrasse durante la fase di progettazione o che un publisher ne ordini la cancellazione perché economicamente svantaggioso. Vale anche per uno studio di grandi dimensioni come Respawn Entertainment , che ha da poco interrotto lo sviluppo di uno sparatutto multiplayer in prima persona . Chiaramente il timore di molti è che si tratti di Titanfall 3 .

Si tratta di Titanfall 3?

Dal profilo della Evans sappiamo per l'appunto che il titolo in questione era uno sparatutto multiplayer in prima persona, ma non c'è alcuna conferma che si tratti di Titanfall 3 o di un progetto completamente differente. Del resto Respawn Entertainment non ha mai annunciato in via ufficiale di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie.

Il messaggio di Emilee Evans su LinkedIn cancellato - Fonte: dexerto.com

A marzo dello scorso anno il giornalista e insider Jeff Grubb aveva suggerito che lo studio di EA era a lavoro su un nuovo gioco che includeva i mech Titan, ma slegato dalla serie principale di Titanfall. Potrebbe trattarsi dello stesso progetto cancellato menzionato dalla Evans, ma questa è solo una nostra ipotesi. A ogni modo, difficilmente avremo una conferma o una smentita ufficiale in merito alla questione e dunque per sapere se c'è veramente un Titanfall 3 in cantiere non resta che armarsi di pazienza.