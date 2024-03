Titanfall: c'è un nuovo gioco in sviluppo da Respawn ma non è Titanfall 3, per un rumor

Nonostante sia un team molto attivo su diversi fronti, in molti stanno aspettando novità legate a Titanfall da parte di Respawn, che secondo un noto giornalista/insider sarebbero in arrivo nella forma di un nuovo gioco, ma che non sarebbe Titanfall 3.

Questo almeno è quanto riferito da Jeff Grubb, ormai celebre giornalista di VentureBeat che ha riferito di aver ricevuto informazioni su un nuovo progetto legato a Titanfall in sviluppo presso Respawn, ma che non sarebbe un vero e proprio nuovo capitolo regolare.



"Ok, guardate, non si tratta di Titanfall 3, ma sembra che riguardi i Titan, in qualche modo", ha riferito Grubb, parlando del nuovo progetto che sembra sia in sviluppo presso Respawn, evidentemente collegato al medesimo universo di riferimento al quale è connesso anche Apex Legends.