Nintendo contro Yuzu: anche l'emulatore 3DS Citra è stato chiuso

Come abbiamo visto, dopo la causa legale minacciata da Nintendo, il team Tropic Haze si è ritrovato a dover patteggiare per non incorrere in una battaglia decisamente difficile da vincere e comunque estremamente dispendiosa.

Come conseguenza dell'accordo raggiunto in base al quale l'emulatore Yuzu verrà chiuso e la compagnia Tropic Haze pagherà un risarcimento a Nintendo , arriva anche la notizia della chiusura dell'emulatore Citra , incentrato su Nintendo 3DS .

Anche Citra è stato rimosso

Se prima la questione poteva non essere chiara, ora lo è decisamente: se ci si dirige su quello che era il sito ufficiale dedicato al progetto Citra, si viene accolti da un messaggio che informa della chiusura totale del progetto.



In sostanza, è una comunicazione corrispondente a quella pubblicata in precedenza da bunnei, uno dei maggiori responsabili dei progetti legati a Yuzu e Citra, sul Discord ufficiale dell'emulatore Nintendo Switch, ma in questo caso riportato in maniera pubblica.

Nel messaggio viene spiegato che il team è sempre stato contro la pirateria e che i progetti erano stati avviati in "buona fede", guidati dalla passione per Nintendo e le sue console e senza l'intenzione di causare danno all'azienda, tuttavia in qualche modo hanno finito per crearlo, soprattutto per aver infranto alcune misure di protezione poste da Nintendo sulle proprie console.

Come conseguenza, anche Citra, uno dei più noti emulatori di Nintendo 3DS, lanciato nel 2014, è stato ufficialmente chiuso dagli sviluppatori.