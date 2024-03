Nintendo vs Yuzu: i produttori dell'emulatore di Switch trovano un accordo e pagheranno

Lo scontro tra Nintendo e Tropic Haze, produttore dell'emulatore Yuzu di Nintendo Switch per PC, sta già facendo passi avanti. Sulla base di quanto segnalato da OatmeaDome su Twitter, Yuzu pagherà 2.4 milioni di dollari in danni a Nintendo per chiudere la causa legale.

Il pagamento è stato accordato dalle due parti. Questo dovrebbe mettere fine alla causa, ma non abbiamo ancora tutti i dettagli sulla questione.

Come indicato nel tweet, parte dei documenti non sono ancora disponibili e non sono noti i termini dell'accordo ai quali Yuzu dovrà sottostare. Una delle possibilità suggerite dagli utenti del social network è che l'emulatore continuerà a esistere, ma a Yuzu sarà proibito di monetizzare tramite il proprio Patreon.