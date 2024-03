Final Fantasy 7 Rebirth: le vendite fisiche al lancio in UK sono nettamente più basse di FF7 Remake

Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha offerto la sua solita anticipazione sui dati di vendita relativi alla scorsa settimana per il mercato del Regno Unito, in attesa della classifica completa, concentrandosi in particolare sulle vendite di Final Fantasy 7 Rebirth, che a quanto pare sono nettamente più basse di quelle di Final Fantasy 7 Remake al lancio, per quanto riguarda il mercato fisico.

"In termini di vendite di copie fisiche nel Regno Unito, la settimana di lancio di Final Fantasy 7 Rebirth ha visto un calo del 30% rispetto al lancio del gioco precedente", ha scritto Dring in un post su X, aggiungendo poi qualche possibile attenuante per la situazione.



"Il primo gioco arrivò durante il momento di picco dei lockdown da COVID", ha spiegato Dring, cosa che potrebbe spiegare la differenza iniziale in termini di vendite, ma in verità ci sono anche diversi altri aspetti da tenere in considerazione.