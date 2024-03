Xbox Partner Preview: cosa potrebbe essere mostrato all'evento di mercoledì 6 marzo?

Ci stiamo ancora riprendendo dal famigerato podcast con gli aggiornamenti sul futuro di Xbox, dal quale è arrivata la conferma dei quattro giochi in arrivo come multipiattaforma (svelati poi nelle settimane successive), che è già tempo per un nuovo evento di presentazione da parte di Microsoft, la quale si sta dimostrando notevolmente attiva sul fronte della comunicazione in questo inizio del 2024, dopo l'Xbox Developer Direct già andato in scena a gennaio. Prepariamoci dunque a questo Xbox Partner Preview di mercoledì 6 marzo 2024, con la consapevolezza che si tratti probabilmente di un evento di portata minore rispetto a quello che ha visto protagonisti i giochi first party e dal quale è emerso l'annuncio di Indiana Jones e L'Antico Cerchio, ma che potrebbe comunque contenere delle novità molto interessanti, probabilmente anche per gli utenti delle altre piattaforme.

Per il momento, sappiamo che all'evento saranno presenti giochi Capcom, Nexon ed Electronic Arts, comprese collaborazioni semi-indie. I giochi confermati al momento sono Tales of Kenzera: Zau, un interessante gioco d'azione ad ambientazione esotica, opera prima del piccolo team Surgent Studios che tuttavia sembra promettere molto bene; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, altro action questo da parte di Capcom e già osservato speciale da chiunque ami i giochi nipponici che riprendono elementi classici del paese d'origine, in termini di ambientazione e lore; The First Berserker: Khazan, uno stiloso gioco di ruolo hack & slash da parte di Nexon. Già questi rappresentano un'introduzione molto interessante, ma considerando che l'evento dovrebbe durare circa 30 minuti è lecito attendersi anche altre novità al suo interno, e qui scatta ovviamente il solito gioco delle ipotesi e delle aspettative a cui ci dedichiamo sempre in questi casi, e che spesso risulta anche in cocenti delusioni.