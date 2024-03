Yuzu: gli autori rispondono alla causa di Nintendo e assumono un avvocato

Gli autori di Yuzu , l'emulatore di Nintendo Switch per PC, hanno deciso di rispondere alla causa intentatagli da Nintendo , assumendo un avvocato. Per adesso non ci sono sviluppi nella causa, considerando che si tratta di un affare abbastanza recente, ma immaginiamo che non mancheranno aggiornamenti, considerando anche l'interesse generale per il caso.

Un caso controverso

Nintendo denuncia, Yuzu risponde

Come ricorderete, Nintendo ha deciso di denunciare gli autori di Yuzu con l'accusa di favorire la pirateria. La tecnologia impiegata dall'emulatore aggirerebbe illegalmente la crittografia del software proprietà di Nintendo, favorendo la diffusione di copie pirata dei suoi giochi. Per dimostrare quanto affermato, è stato spiegato che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato scaricato più di un milione di volte prima del lancio.

La causa arriva in un momento strategico per la compagnia di Mario, che sta preparando il campo al lancio della cosiddetta Nintendo Switch 2. Secondo alcune ipotesi, Nintendo vuole evitare che la nuova console venga emulata immediatamente.

C'è da dire che la presenza di emulatori come Yuzu, Ryujinx o Egg non ha limitato la diffusione di Nintendo Switch, che si appresta a diventare la console più venduta di sempre. In Giappone lo è già.