Sweet Home: l'horror giapponese che ispirò la serie Resident Evil disponibile gratis su YouTube

Sweet Home è un film del 1989 diretto da Kiyoshi Kurosawa (Cure, Pulse e Creepy) che ispirò molti horror videoludici, tra i quali il più noto è sicuramente Resident Evil, che inizialmente doveva appunto essere un remake del videogioco ufficiale del film, uscito per NES.

Il gruppo di preservazione del cinema Kineko Video ha restaurato il film, pubblicandolo su YouTube in forma completamente gratuita, dove è possibile guardarlo in 4K con sottotitoli in inglese. In precedenza Sweet Home era già finito su YouTube, ma a 360p, in una versione rippata da una videocassetta. La versione di Kineko, invece, è presa da LaserDisc e i sottotitoli sono stati completamente ritradotti.