Simon The Sorcerer Origins sarà ufficialmente presentato alla GDC 2024

La software house italiana Smallthing Studio ha annunciato su Facebook che Simon The Sorcerer Origins sarà presente alla GDC 2024 : "La Game Developer Conference (GDC) 2024 si avvicina, e noi siamo felici di annunciare che il team di Smallthing Studios prenderà parte a questo grandissimo evento! Presenteremo UFFICIALMENTE Simon the Sorcerer Origins: siete pronti per delle fantastiche novità ?"

La data d'uscita?

Quali novità di Simon The Sorcerer Origins potrebbero essere annunciate? La più attesa è sicuramente la data d'uscita, ma sarebbe gradevole anche vedere del nuovo gameplay.

Per chi non lo conoscesse, Simon The Sorcerer Origins è il nuovo capitolo ufficiale di una serie di avventure grafiche nata in epoca 16-bit con protagonista il giovane mago Simon. Si tratta di un prequel che mira a svelare i retroscena del suo arrivo nel mondo magico.

La sinossi ufficiale ci racconta di un'avventura piena di "eventi imprevedibili" che ci "proietteranno nel Mondo Magico: un luogo controllato da potenti (e perlopiù inutili) maghi e assurde creature." "Un'antica profezia, che lo vede come protagonista, strapperà Simon dalla sua vita da teenager fatta di espulsioni e traslochi forzati, mettendolo di fronte a una serie di pericolosi puzzle, aggeggi alchemici da decifrare, potenti incantesimi e orrendi stufati!"

La speranza di tutti è che Simon The Sorcerer Origins abbia mantenuto lo spirito degli originali quando uscirà su PC, Xbox Series X/S , Xbox One, PS4, PS5 e Nintendo Switch.