Il nuovo trailer di Simon The Sorcerer Origins ci racconta la storia del gioco

L'editore ININ e lo studio di sviluppo Smallthing Studios, hanno pubblicato un nuovo trailer dell'avventura punta e clicca Simon The Sorcerer Origins , per parlare della storia del gioco , in attesa dell'uscita il 28 ottobre 2025 su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PlayStation 5

Il trailer

"Ambientato nelle settimane che precedono gli eventi del grande successo originale del 1993, Simon The Sorcerer: Origins invita i giocatori a tornare in un mondo pieno di sarcasmo e di incantesimi, per vivere una storia sublime," ci spiega il comunicato ufficiale, continuando a spiegare che questo magico prequel offre ai fan di vecchia data e ai nuovi arrivati un'avventura fantasy ricca dal punto di vista visivo e strampalata nei contenuti.

Viene spiegato che Simon The Sorcerer Origins è ispirato all'animazione Disney della fine degli anni '90 e dei primi anni 2000 e che vanta oltre 15.000 fotogrammi disegnati a mano e sequenze cinematiche realizzate da alcuni dei talentuosi artisti che hanno lavorato al film candidato all'Oscar Klaus. "Con 50 sfondi interamente disegnati a mano e un cast di 15 personaggi unici completamente animati, Origins è una lettera d'amore all'arte tradizionale 2D, rifinita da mesi di rigoroso design visivo e testing."

La colonna sonora originale del gioco è stata composta dal veterano del settore Mason Fisher, cui dobbiamo le musiche di Eye of the Beholder III o dei F.E.A.R., per citare un paio di nomi. Il suo lavoro in Simon The Sorcerer Origins fonde un'atmosfera fantasy stravagante con una grande profondità emotiva, esaltando sia i momenti comici che quelli più toccanti del viaggio di Simon.

A doppiare Simon è di nuovo Chris Barrie, attore britannico noto per il ruolo di Arnold Rimmer nella serie Red Dwarf e per quello del maggiordomo di Lara Croft nella serie di film di Tomb Raider. Barrie aveva originariamente prestato la sua voce a Simon negli anni '90 e ora, dopo più di tre decenni, torna a riprendere il ruolo. Come non esserne contenti?