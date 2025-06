Simon the Sorcerer Origins ha una data di uscita, annunciata con un trailer dedicato alla nuova avventura

"Siamo assolutamente entusiasti di accogliere Simon the Sorcerer Origins nella famiglia ININ", ha dichiarato Helmut Schmitz, capo del publisher, in un comunicato stampa. "La serie di Simon the Sorcerer occupa un posto speciale nella storia dei giochi d'avventura ed è stata determinante nel plasmare il genere. È un vero onore lavorare al fianco di Smallthing Studios su un titolo che non solo rende omaggio all'eredità dei giochi originali, ma invita anche un'intera nuova generazione di giocatori a entrare in questo mondo magico".

Il gioco sarà disponibile dal 28 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch pubblicato da ININ Games, con tanto di edizione speciale prevista che include alcuni contenuti scaricabili.

Il team di sviluppo italiano Smallthing Studios ha annunciato la data di uscita di Simon the Sorcerer Origins , attraverso un nuovo trailer che ha mostrato qualcosa di inedito su questo grande ritorno nel mondo delle avventure grafiche.

Le origini di Simon the Sorcerer

Dopo essere stato rinviato praticamente due volte nel corso dello sviluppo e dopo aver visto il trailer al Future Games Show 2024, torniamo dunque a dare un'occhiata a Simon the Sorcerer Origins che ha finalmente una data di uscita ben stabilita.

Il video mostra il particolare stile grafico adottato che ricorda da vicino un cartone animato, soprattutto nelle sequenze d'intermezzo ma con una notevole continuità anche nelle fasi di gameplay vero e proprio.

Simon the Sorcerer Origins invita i giocatori a tornare nell'incantevole mondo di magia, sarcasmo e mistero della serie originale, questa volta per scoprire come tutto ha avuto inizio.

Il gioco presenta una colonna sonora originale composta da Mason Fischer, che riprende precisamente le atmosfere strane, malinconiche e umoristiche del magico mondo di Simon. E come sorpresa speciale, Simon the Sorcerer Origins "include l'icona della musica Rick Astley in un ruolo speciale, portando un tocco di soul anni '80 all'avventura fantasy", a quanto pare.

Simon the Sorcerer Origins recupera lo stile affascinante degli anni '90 nell'era moderna con grafica disegnata a mano, enigmi, narrazione umoristica ed emotiva e, naturalmente, tutto il sarcasmo tipico di Simon.